Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Bağımsızlık Meydanı'nda, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği, Podgoritsa Belediyesi ve Karadağ Türk Ticaret Odası (TurkCham) işbirliğiyle "Anadolu Ateşi" gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinliklerinin ilkini, Karadağlı dostlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kalkavan, "Türkiye Cumhuriyeti, bundan 100 yıl önce 29 Ekim 1923'te kuruldu. Cumhuriyetimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Türk milletinin büyük devletlere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı sonucunda kuruldu." diye konuştu.

"Türkiye-Karadağ ilişkileri mükemmel düzeyde"

"Türkiye'nin, bu 100 yılda, Türk kadınına kazandırdığı statüyle, sahip olduğu demokrasi seviyesiyle, gelişmiş ekonomi ve sanayisiyle, askeri gücüyle ve kalkınmasıyla muasır ülkeler arasında yer almayı başardığını" kaydeden Kalkavan, "Türkiye, milli gelirine oranla, insanı ve kalkınma yardımlarında dünyada birinci sıraya yerleşmiştir." ifadesini kullandı.

Kalkavan, Türkiye ile Karadağ'ın ortak kültür ve tarihi paylaştığını ve akrabalık ilişkilerine sahip olduğunu belirterek, iki ülke ilişkililerinin mükemmel düzeyde olduğunu kaydetti.

Podgoritsa Belediye Başkanı Olivera Injac da şehirde düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Doğu ile Batı arasında bir köprü olan Türkiye, kapsayıcılık ve birlik ruhunun örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

TurkCham Başkanı Burhan Genç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında taşıdığımız sevinç ve gururu sizlerle paylaşmak ve birlikte kutlayabilmek için toplandık. Büyükelçiliğimizin öncülüğünde, Karadağ ve Türk iş adamlarının birlikte daha 4 ay önce kurdukları, Karadağ Türk Ticaret Odası olarak bu organizasyonu gerçekleştirmekten gurur duyarız." dedi.

AA