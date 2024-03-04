Antalya

Bakan Ivanovic, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te sorularını yanıtladı.

Ivanovic, "ADF'nin diplomat, siyasetçi, aktivist, akademisyenler gibi birçok topluluk için mükemmel bir fırsat" olduğunu ifade etti.

Karadağ ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri mükemmel olarak niteleyen Ivanovic, "Bu ilişkiler, sadece siyasi veya devletler arası değil. Halklar arasında da dostane ilişkilerimizin olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Ivanovic, Türkiye ile ilişkilere çok değer verdiklerinin altını çizerek, "Kültür, turizm ve farklı birçok alanda da mükemmel işbirliğimiz var. Bu işbirliğini genişletmek ve bağlarımızı daha da derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Ivanovic, Türkiye ile ekonomik ve ticari bağları daha da geliştirmesi hedeflenen Türk Ticaret Odasının Karadağ'da açılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Karadağ, iki devletli çözümü savunuyor"

Türkiye'nin Batı Balkanlar'ı çok iyi tanıdığını belirten Ivanovic, bölgenin istikrarı, refahı ve güvenliğini sağlamak için gösterdiği diplomatik ve arabuluculuk çabalarının önemine dikkati çekti.

Ivanovic, "Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki farklı ülkelere yönelik son derece olumlu ve dostane yaklaşımı, bizim çok değer verdiğimiz bir şey." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını da değerlendiren Ivanovic, sorunun çözümünün uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerektiğini söyledi.

Ivanovic, 7 Ekim'den bu yana çok fazla masum sivilin öldüğüne ve acı çektiğine şahit olunduğunu kaydederek, bu acıların son bulması gerektiğini vurguladı.

Karadağ'ın iki devletli çözümü savunduğunu dile getiren Ivanovic, "Sonunda görmek istediğimiz, çatışmanın, acıların ve bunların sona ermesi, bölgenin yeniden inşa edilmesi, insanlara barış ve refah içinde yaşamaları için şans verilmesidir." ifadelerini kullandı.