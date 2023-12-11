Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşaklarındaki Belkahve Tüneli'nde 22.00-06.00 saatlerinde günübirlik bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle çalışma programına göre önce İzmir, sonra İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerindeki Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolunda otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kandıra-Kocaeli yolunun 42-47. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Serik-Manavgat yolunun 24-25. kilometrelerindeki Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'nda köprü genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle Serik-Manavgat istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı, Köprübaşı ve Torul tünellerinde havalandırma sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.