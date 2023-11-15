Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları 4-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönündeki sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımına gidilerek, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-İzmir devlet yolunun 47-49. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle gidiş ve geliş şeritleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar 15 Mart 2024'e kadar devam edecek.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-49. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki orta refüj ayırıcı bordür ve hendek betonu çalışmaları dolayısıyla şerit daraltmasına gidilecek.

Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 9-11, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde Bartın Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.