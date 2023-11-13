Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolundaki trafik, İstanbul-Ankara istikameti servis yoluna aktarılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-2. kilometrelerinde Hamamçayı Köprüsü'nün giriş derzindeki hasar sebebiyle İstanbul istikametinde banket ve 1. şerit trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım, diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Denizli Çevre Yolu'nun 2. etap 0-14. ve Akseki-Alacabel yolunun 33-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı-Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme, Ağrı-Cumaçay yolunun 0-12. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-4. kilometreleri Kırkgeçit 15. viyadüğünde derz çalışması yapılıyor. Bu nedenle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 24-25. kilometrelerinde Kemaliye-Dutluca tünel bağlantı yolları ve Kemaliye Kozlupınar viyadüğü arası tünel ikinci işleri çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.