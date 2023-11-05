Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli Geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım Kaynaşlı kavşağından D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler tekrar Abant kavşağından otoyola katılım sağlayabiliyor.

Uşak-Çevre yolunun 5-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-2. kilometrelerinde Hamamçayı Köprüsü'nde giriş derzinde meydana gelen hasar nedeniyle İstanbul istikametinde banket ve 1. şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapıldı. Bu sebeple ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 30-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Afyon yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından, ulaşım servis yollarından devam edecek.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten gidiş geliş şeklinde sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldı, bu nedenle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.