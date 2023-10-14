Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 246-247. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 1-2. kilometrelerinde, Turgutlu Köprülü Kavşağı'nın Salihli istikametindeki köprü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma yan yoldan izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün genleşme derzi onarımı sebebiyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Şuhut Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun Tavşanlı-Harmancık istikameti 175-183. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde Bartın Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sakarya-İzmit yolunun 9-10. kilometrelerinde, Beşköprü Köprülü Kavşağı'ndaki kiriş değişimi çalışması sebebiyle ulaşım İstanbul yönünde iki yönlü devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.