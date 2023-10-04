Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Edirne istikametleri kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

İZMİR'DE KAÇOK'tan "KADINLARIN ADALETE ERİŞİMİ VE BAŞARAN KADINLAR HİKAYESİ" SEMİNERİ" İZMİR'DE KAÇOK'tan "KADINLARIN ADALETE ERİŞİMİ VE BAŞARAN KADINLAR HİKAYESİ" SEMİNERİ"

Denizli-Tavas-Muğla yolu, 22-25. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla bugün 14.00-16.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılacak.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Çorum çevre yolunun (Yeni İskilip Farklı Seviyeli Kavşağı) 0-2, Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerinde oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ardahan-Göle yolunun 44-45. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

AA