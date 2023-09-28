ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Edirne istikametleri kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönlü sağlanacak.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61, Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Kağızman-Cumaçay-Ağrı yolunun 0-12. kilometrelerinde (Aşağıkent ve Ortakent köy geçişleri) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde yapım, Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kangal-Gürün yolunun 15-20. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Edirne istikametleri kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönlü sağlanacak.