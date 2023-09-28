ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Edirne istikametleri kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61, Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kağızman-Cumaçay-Ağrı yolunun 0-12. kilometrelerinde (Aşağıkent ve Ortakent köy geçişleri) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde yapım, Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kangal-Gürün yolunun 15-20. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.