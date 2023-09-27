ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı A kolunda bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-95. kilometrelerinde (Aydın Kuzey Kavşağı-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerdeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler, alternatif güzergah olarak Ermenek-Bucakkışla-Karaman yoluna yönlendirilecek.

Samsun-Ordu yolunun 5-84. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki freze çalışmaları sebebiyle ulaşım Ordu istikametinde kontrollü sürdürülüyor.

Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 7-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Tercan-Aşkale yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 24-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Sakarya devlet yolunun Sakıp Sapancı Köprülü Kavşağı'nda derz yenileme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.