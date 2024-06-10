Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı-Gümüşova Kavşağı kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 5-10. ve Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara - Kahramankazan istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale Kavşağı ile Ceyhan Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışmaları kapsamında Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı, Adana istikametinde iki yönlü (gidiş-geliş) kontrollü şekilde devam ediyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde yer alan Dicle-2 Köprüsü'ndeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 55-66. kilometrelerinde bulunan 6 tünelde (T21-T26 tünelleri arası) ve yol güzergahında yapılacak bakım, onarım ile temizlik çalışması dolayısıyla saat 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Erzurum-Tekman yolunun 41-42. kilometrelerinde devam eden heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ Fabrikası mevkisi) 31. kilometresinde yapılacak menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürüyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.