Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 39-44. kilometreleri ile Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım ve Manavgat-Alanya yolunun 6-12. kilometrelerindeki onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde yer alan Dicle-2 Köprüsü'ndeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 25-36. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.