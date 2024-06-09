Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Muğla-Denizli yolunun 39-44. kilometreleri ile Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım ve Manavgat-Alanya yolunun 6-12. kilometrelerindeki onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde yer alan Dicle-2 Köprüsü'ndeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 25-36. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.