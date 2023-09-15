ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 156-161. kilometrelerinde kuzey taşıma yolunda (Ankara-İstanbul istikameti) bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 24-27, 33-36. ve 44-64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleşiyor.

TAG Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı mevkisinde yolun 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 64. kilometresinde bulunan Seyitler-2 Tünelinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması sebebiyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 41-45. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresinde heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.