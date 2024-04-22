Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 9-12. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle programa göre sırasıyla İstanbul ve İzmir yönlerinde önce sağ, sonra sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma iki şeritten izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarında muhtelif kesimlerdeki fiber optik kablo tesis çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Serinhisar istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde yer alan Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki kuzey tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Serik yolunun 0-15. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.