Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılacak.

TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu Kavşağı'nın muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Kızılcahamam istikametinde yürütülen servis yolu yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması sebebiyle bölünmüş Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.