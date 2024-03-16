Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Ankara yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu kesimde servis yolundan sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle çalışma yapılacağı için Aydın-Denizli istikameti emniyet şeridi ve sağ şerit trafik akışına kapatılacak. Bu bölgede ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanacak.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Akçaabat yönündeki kuzey tüpünde yapılacak aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kalkan-Kaş yolunun 35. 43. ve 44. kilometrelerinde, sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Vezirhan-Gölpazarı-Taraklı yolunun 13-16. kilometrelerinde çelik ağ yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.