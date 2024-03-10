Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti), Batı Hereke viyadüğünün sağ şeridinde oluşan hasarın onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki şeritten devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Karaman-Ermenek yolunun 68-73, Adana-Karataş yolunun 3-5, Tosya-Osmancık yolunun 41-46, Akseki-Manavgat yolunun 7-12 ve Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.