Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun 24-28. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Aydın istikameti 14-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle sağ şerit bugün ve yarın trafiğe kapatılacak. Bu bölgede acil geçişlerde bant aktarımı yapılarak, ulaşım tek şeritten sürdürülecek.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşıma 2'şer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli girişindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 12-13. kilometrelerinde refüjdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hekimhan-Alacahan yolunun 13. kilometresindeki Hasan Çelebi viyadüğünde derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.