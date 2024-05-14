Etkinliğe kamu ve özel sektörden 600'e yakın profesyonel, tedarik, satın alma yöneticisi, üretici, distribütör, toptancı, perakendeci ve tüketici katıldı.

Etkinlik, ülkemizde satın alma ve tedarik sektörünün geliştirilmesine ve yerel personelin bu alanda daha da geliştirilmesine destek olmayı amaçlıyor.

Zirvede, "Kamu Alımları: Rekabette Şeffaflık", "Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi", "Tedarik Zinciri: Geleceği Tasarlamak" panellerinde tedarik zinciri risk yönetimi, tedarik zinciri stratejik temelleri, lojistik, dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamaları ele alınacak. İstihbarat ve alanla ilgili diğer konular tartışılacak.