Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda trafik akışı (İstanbul-Ankara istikameti) servis yolundan sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım 2'şer şeritten kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerindeki (Bahçecik mevkisi) heyelan dolayısıyla Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Finike-Kumluca yolunun 5-6. kilometrelerinde sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.