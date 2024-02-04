Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla Kavşağı kesiminin 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı Kavşağı kesiminin 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılıyor. Ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.

Sakarya-Hendek yolunun 4-5. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 6. kilometresinde (Yalıncak PTT mevkisi) yaya üst geçidi montajı nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki istikamette ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

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Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.

Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fatsa-Ordu yolunun Fatsa şehir geçişinde bulunan Bolaman-1 Köprüsü'nün tabliye betonu onarım çalışmaları nedeniyle Samsun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA