Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İzmit-Sakarya yolunun Köseköy Tüneli mevkisinde yaya üst geçidi demonte çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 42-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 17-22. kilometrelerinde yağışların neden olduğu hasarların onarım çalışmaları sebebiyle sadece küçük araçların geçişine izin veriliyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerindeki bakım ve onarım, Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 6. kilometresinde (Yalıncak PTT mevkisi) yapılacak yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.