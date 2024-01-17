Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapıldı, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

İzmit-Sakarya yolunun 3-5. kilometrelerinde Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Erzincan ve Ankara istikameti servis yollarından devam ediyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 3-5. kilometrelerinde hemzemin geçit yapımı çalışması nedeniyle Vakfıkebir-Beşikdüzü yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) devam ediyor.