Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Tarsus-Adana Otoyolu bağlantısının 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapımı dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Havza-Merzifon yolunun 22-25. kilometrelerinde yapım, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Emet-Simav yolunun 26-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.