Ankara

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Düzce kavşakları İstanbul istikameti ayrım kolunda aydınlatma direkleri değişim çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ayrım kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce ve Hendek kavşaklarından sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 7-30. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Torul-Gümüşhane yolunun 42-54. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 14 tünelde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma 08.00-18.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ağrı-Tutak yolunun 53-54, Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları, Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde ise üst geçit onarımı dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 29-32. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

AA