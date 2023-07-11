İSTANBUL- TRT ortak yapımı “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi” hafta sonu Türkiye’de en çok izlenen sinema filmi oldu. 50 bin 346 izlenme oranıyla gişede birinci olan film izleyiciden tam not aldı.

TRT Çocuk’un sevilen kahramanları bu kez efsanevi Buz Mandası’nı aramak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Buz dağları, fırtınalı denizler ve tehlikeli mercanlarla dolu bu eğlenceli serüven aynı zamanda dostluk, cesaret ve kendini kanıtlama temalarını da içinde barındırıyor.

Senaryosunu Arzu Yurtseven kaleme aldığı, Ali Karaçam’ın yönetmenliğinde tamamlanan filmin müziklerini ise Burak Çambel hazırladı. 3D animasyon film, yeni karakterleri ve yenilenen görüntü kalitesiyle izleyicilere komedi ve aksiyona doyacakları eğlenceli bir serüven sunuyor.

Maceraya yeni karakterler dahil oluyor

Kaptan Pengu, Misket, Zeze, Gugu, Pegu, Mirmir gibi çizgi filmlerden tanınan karakterlerin yanı sıra yepyeni karakterlerin de katılacağı heyecan dolu bir serüven izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kaptan Pengu ve Arkadaşları’nın efsanevi Buz Mandası’nı arayışını konu alan filmde, kahramanlarımız buz dağları, fırtınalı denizler ve tehlikeli mercanlarla dolu zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Mandarin’in ve Mandalina’nın hayalleri, yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıklarıyla sınanırken, Mandalina kendi amacını bulmak için gizemli bir istiridyeyi bulma arayışına girişiyor.

HABER: METE YILMAZ