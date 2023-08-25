EDİRNE (AA) - Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Avusturya'ya dönen Adnan Dere, yaptığı açıklamada, tatilini memleketi olan Bingöl'de geçirdiğini ve eski anılarını tazelediğini söyledi.

Tatil döneminde akraba ve dost ziyaretleri yaptığını belirten Dere, "Şimdi geri dönüyoruz artık alıştık. Burada farklı bir duygu, farklı bir yaşam var. Ben şahsen memleketimi özlüyorum ama herkes için farklıdır. Bu memleket duygusunu yaşamayanın kendinden şüphe etmesi gerekiyor. Gelirken hep sevinçli oluyorsun ama dönüşte hep üzüntülü oluyorsun." dedi.

Almanya'ya dönen Tuncer Tankuş da 6 haftalık tatilini Türkiye'de geçirdiğini dile getirdi.

Tatilde akrabaları ve arkadaşlarıyla hasret giderdiklerini ifade eden Tankuş, emekli olduğunu, yılbaşında tekrar geleceğini söyledi.

Kayseri'den Hollanda'ya giden Çetin Andaç ise vatanından ayrılmanın çok ağır bir duygu olduğunu vurguladı.