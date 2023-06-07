İSTANBUL - Kasık fıtığı nedir, tedavisi nedir, ameliyat yöntemi nedir, kapalı kasık fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nedir gibi pek çok sorunun yanıt bulduğu canlı yayın şimdi sizlerle. Herkese sağlık dolu bir hafta dilerim.

Kasık fıtığı nedir? Kasık fıtığım olduğunu nasıl anlarım?

Fıtık bir iç organın bulunduğu ortamdan dışarı doğru çıkması ve cilt altında şişlik oluşturmasıdır. Kasık fıtıkları, karın duvarı fıtıkları içerisinde yüzde 80 ile en sık görülenidir. Erkeklerde bu oran kadınlardan üç kat daha fazla olarak görüyoruz.

Kasık fıtıkları bulgu olarak; kasık gölgesinde ağrı, şişlik gibi semptomlarla ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durum olduğunda bir genel cerrahi uzmanına başvurulmalıdır.

Sıkışmış kasık fıtığının belirtileri nelerdir?

· İştahsızlık,

· Kusma, mide bulantısı,

· Artan nabız,

· Yüksek ateş,

· Gaz,

· Dışkılayamama,

· Fıtık şişliğinde morarma,

· Karın şişliği.

Kasık fıtığı neden olur?

Kasık fıtığı doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Genellikle farklı durumlara bağlı olarak vücudun aşırı zorlanması ile ortaya çıkan kasık fıtıklarının tek ve net bir nedeni olmayabilir.

· Şişmanlık,

· Kabızlık,

· Ağır yük kaldırma,

· Şiddetli öksürük,

· Hamilelik,

· Karın içi tümörleri,

· Prematüre doğmak,

· Prostat hastalıkları,

· Aşırı egzersiz,

· Sigara kullanımı,

· Daha önce fıtık ameliyatı geçirmiş olmak,

· Kronik kabızlık,

· Kalıtımsal nedenler,

· Bağ dokularının zayıflaması,

· Travmalar,

· Karın kaslarını zorlayıcı hareketler fıtık oluşumuna yol açabilir.

Kasık fıtığının en çok erkeklerde görülmesinin sebebi ise erkeklerin kasık kanalının doğumsal olarak kadınlara göre daha zayıf olmasıdır. Normal şartlarda testisler doğumdan sonra kasık kanalından testis torbasına doğru aşağıya iner ve kanal kapanır. Kapanmadığı veya zayıf olduğu durumlarda ise fıtık meydana gelebilir.

Bir taraf fıtık olunca diğer tarafta da olur mu? Önlem almak gerekir mi?

Muayene sırasında ıkı tarafında muayenesi aynı anda yapılmalıdır. Kasık fıtığı erişkinlikte oluşabileceği gibi embriyolojik dönemden başlayan bir süreçte olabilir. Testislerin torbalara göçü sonrasında kasık kanalının kapanmaması sonrasında iki taraflı veya tek taraflı fıtık olabilir.

Tedavisi nedir?

Herhangi bir tarafta tanısı konulmuş fıtık varsa tek tedavisi ameliyattır. Ilaçlı tedavisi yoktur.

Ameliyat yöntemi nedir?

Kasık fıtığı için hem açık hem kapalı ameliyat yöntemi vardır. Açık ameliyat yıllardır var olan bir yöntemdir. Kapalı ( laparoskopık) ameliyatta teknolojinin gelişimi ve hekim deneyiminin artması ile en az açık ameliyat kadar başarılı sonuçlara sahiptir. Açık ameliyata göre daha konforlu olup daha az ağrı, daha az kesi izi ve sosyal hayata erken dönüş avantajlarıdır. Her iki ameliyat tekniği sonrasında da hastanede 1 gece yatış yapılmakta ve hasta taburcu edilmektedir.

Ameliyat sonrası ne yapmak, nelere dikkat etmek gerekir?

Öksürük, kabızlık gibi sonuçları olan kronik hastalıkların kontrol altına alınması, ağır kaldırmaktan kaçınılması gerekmektedir.

Kasık fıtığı olmamak için alınması gerekilen önlemler var mıdır?

Ağır işlerde çalışan hastaların iş koşullarının buna göre düzenlenmesi gerekebilir. Bağ doku zayıflaması ve bu bölgelerin karnın zayıf noktaları olması nedeniyle tüm önlemlere rağmen fıtık gelişebilir.

HABER: ELİF HAYVALI