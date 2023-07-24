İSTANBUL- Museum Hotel'den yapılan açıklamaya göre, Robb Report listesine Türkiye’den giren tek otel olan Museum Hotel, dünyadaki sayılı oteller arasında yerini aldı.

Her sene o yıla ait en iyi lüks otellerin dünya genelinde değerlendirildiği, dünyayı dolaşan seyahat tutkunlarının vazgeçemedikleri adresler "En İyilerin En İyileri" listesinde yer almak için aday olabiliyor.

Oteller, dünyanın en seçici gezginleri tarafından tekrar tekrar denenerek test ediliyor. Yıllar içinde gerçekleşen seyahatlerde süreklilik sağlayacak biçimde sundukları lüks deneyim "dünyanın en iyileri" arasında yer almalarını sağlayacak kriteri oluşturuyor.

Dünyanın En İyi 50 Lüks Oteli arasında yer alan, Kapadokya’da Uçhisar Kalesi’nin yamaçlarında bulunan Museum Hotel, yaşayan müze konsepti ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin tek Relais & Chateaux ünvanlı oteli olan, pek çok sayıda prestijli ödülüyle de dikkat çeken Museum Hotel, bu seçkin listeye girerek, uzun yıllara dayanan başarısını perçinliyor.

"Yaşayan Müze" konseptiyle, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da konumlanan Museum Hotel, Göreme, Aşk ve Güvercinlik vadileri ile Avanos ve Erciyes Dağı’nın manzarasını gözler önüne seriyor.

Otel, 34 kaya ve geleneksel taş odası, havuzlu süitleri ile dünyanın dört bir yanından yabancı ve yerli turistleri ağırlıyor.

Hotel'de Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait benzersiz antikaların sergileniyor

1998 yılında restore ettirilerek 2002 yılında hizmet vermeye başlayan, eski harabe, mağara ve yıkıntı evlerin aslına sadık kalınarak, özenle restore edilmesi sonucu meydana gelen Museum Hotel, Kapadokya bölgesinin ilk lüks oteli olarak bu alanda örnek teşkil ediyor.

Oda ve süitlerinde, restoran, lobi ve dış mekanlarında Nevşehir Müzesi'ne kayıtlı Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait benzersiz antikaların sergilendiği otelin her detayı, tarihten ve yörenin kimliğinden izler taşıyor.

Modern mutfak anlayışı ile unutulmaya yüz tutmuş sayısız Kapadokya lezzetini sunan Lil’a Restaurant’ı ‘Relais & Chateaux’ tarafından "2023 Rising Chef" ödülüne layık görülen Saygın Sesli tarafından yönetiliyor. Bu özel mekân geleneksel tatları ve Türk mutfağının en güzel örneklerini servis ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Museum Hotel Genel Müdürü Tolga Tosun, "Museum Hotel olarak, konuklarımıza en üst düzeyde lüks ve hizmet sunma misyonumuzu daima ön planda tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tosun, şunları kaydetti:

"Robb Report gibi dünya çapında lüks yaşam tarzı alanında söz sahibi prestijli bir yayın tarafından, en seçici gezginlerinin oyları ile dünyanın en iyi 50 oteli arasında yer almak bu çabalarımızın karşılığı. Ülkemiz adına da bu başarıyı elde etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Böylesine saygın bir listede yer almak, ekibimizin özverili çalışmalarının ve tutkulu çabalarının bir ödülüdür. Bu başarı, gelecekte de aynı titizlik ve kalite ile misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğimizin bir göstergesidir."