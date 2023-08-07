NEVŞEHİR AA- Festivalin üçüncü gününde, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklara yönelik "Bremen Mızıkacıları", Avanos Amfi Tiyatro Sahnesi'nde ise "Kurbağa Vırak" oyunları sahnelendi, çeşitli mekanlarda fotoğraf ve dijital sergiler ziyaret edildi.

Seramik ve maske boyama ile ebru gibi atölye çalışmalarının da gerçekleştirildiği etkinlikler kapsamında söyleşi programları da düzenlendi.

Belgesel yapımcısı ve fotoğrafçı Coşkun Aral da bu kapsamda Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesi'nde fotoğraf meraklılarıyla bir araya geldi.

Söyleşinin ardından konuşan Aral, festivalin Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunduğunu belirtti.

Düzenledikleri fotomaraton etkinliğiyle doğal güzelliklerle bezeli bölgenin fotoğraflandığını kaydeden Aral, "Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen meslektaşlarımız, bu olağanüstü doğa içinde kendirlerinden istenen temalar doğrultusunda fotoğraf çektiler. Bu sene Kapadokya'daki etkinlikte yaklaşık 450 katılımcı vardı. Mobil ve dijital makinelerle fotoğraf çekimleri yapıldı. Güzel atlar ülkesinin atları, peribacaları, silüetler ve yaşam konuları çekildi." diye konuştu.

Festival çerçevesinde Nevşehir kent merkezi ile bazı ilçe ve beldelerdeki etkinlik alanlarında, sergi, konser, söyleşi, tiyatro ve atölyelerden oluşan programlar ücretsiz takip edilebiliyor. Kent, 300'den fazla etkinliğin gerçekleştirileceği festival kapsamında 1000'den fazla sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler 13 Ağustos'a kadar devam edecek.