Ankara

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5. kez düzenlenecek Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'na 650'den fazla üst düzey yöneticinin katılması bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük kamu teknoloji etkinliği olan konferansta, bakanlıklar, sanayi ve ticaret odaları, kamuya bağlı kurum ve kuruluşların bilgi işlem başkanlıkları ile teknoloji sağlayıcı ve son kullanıcı firmalar yer alacak.

Konferansta, alanında uzman konuşmacılar tarafından dijital dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, 5G, akıllı şehirler, metaverse ve blockchain gibi konuların ele alınması öngörülüyor.