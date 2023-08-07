Haber: Beyza Betül Cihan

Kalp krizi genellikle aniden gelişir ve hızlı tıbbi müdahale gerektirir. Bu durum, kalp kasının yeterli kan akışı sağlayamadığı anlamına gelir ve genellikle koroner arterlerin tıkanması veya daralması sonucu meydana gelir.

Belirtileri Nelerdir?

Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak yaygın olarak görülen belirtiler şunlardır:

Göğüs Ağrısı veya Sıkışması: Yoğun, baskı yapıcı veya sıkıştırıcı nitelikte bir ağrı veya rahatsızlık hissi göğüs bölgesinde ortaya çıkar. Bu ağrı bazen çene, boyun, omuz veya sırt bölgesine yayılabilir. Nefes Darlığı: Aniden gelişen nefes darlığı veya zorlu solunum kalp krizi belirtisi olabilir. Terleme ve Üşüme: Soğuk terleme, ani ve şiddetli bir terleme dikkat çeken belirtilerdendir. Bulantı ve Kusma: Kalp krizi sırasında mide bulantısı ve kusma da görülebilir. Baş Dönmesi ve Bayılma: Kan akışındaki değişiklikler nedeniyle baş dönmesi veya bayılma hissi yaşanabilir.

Tedavi Yöntemleri

Eğer kalp krizi belirtileri hissediliyorsa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Tedaviye başlamak için zaman çok kritiktir. Tedavi seçenekleri arasında şunlar bulunabilir:

Acil Tıbbi Müdahale: Kalp krizi tanısı konduğunda hastaya acil tıbbi müdahale yapılır. Bu genellikle anjiyoplasti (damarın açılması için stent yerleştirme) veya koroner arter baypas cerrahisi gibi prosedürleri içerebilir. İlaç Tedavisi: Hastalara kan pıhtılaşmasını önleyen, kan damarlarını genişleten veya kan basıncını düzenleyen ilaçlar verilir. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Kalp sağlığını korumak ve gelecekteki riskleri azaltmak için düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, sigara içmemek ve stresi yönetmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerilir.

Kalp krizi, erken tanı ve tedavi ile riskleri azaltılabilir. Belirtiler hissedildiğinde vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır.