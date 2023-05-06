İSTANBUL-Ümit Ünal’ın kaleme aldığı, Kerem Ayan’ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu ve Muzaffer Yıldırım’ın yapımcısı olduğu Oregon filmi vizyona girdi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çeken; Aslı İnandık, Serkan Çayoğlu, Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nazlı Bulum, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Burcu Biricik, Fırat Çelik, Onur Gürçay, Billur Melis Koç, Melisa Doğu, Zihni Göktay ve Nevra Serezli’nin rol aldığı film hikayesi kadar müzikleriyle de dikkati çekiyor. Cüneyt Çağlayan’ın müziklerini yaptığı filmde Kalben’in seslendirdiği ‘Rüya’ şarkısı da izleyenlerin beğenisini topluyor. Sözlerini filmin senaristi Ümit Ünal’ın yazdığı, müziğinde yine Cüneyt Çağlayan’ın imzası bulunan ve düzenlemesini Doğa Ebrişim’in yaptığı ‘Rüya’ şarkısının klibi de dijital platformlarda dinleyicilerle buluşuyor.

İSTANBUL- Oregon’un bir parçası olduğu için mutluluğunu dile getiren Kalben, “Sinema filmleri, yüzlerce insanın emeğinden izler ve hatıralar taşır. Zamanı aşarak başka nesillere, tarih kulvarlarına ve sanatsal evrim süreçlerine aktarılır. Bu bağlamda, Oregon'un bir parçası olmak çok keyifli elbette. Hem de yetenek ve güzellik abidesi dostum Aslı İnandık ve değerli yönetmen Kerem Ayan'ın imzalarının yanında bir ses imzası olmak.. Bu en zor zamanlarda bile sinema salonlarını doldurma gayreti gösteren, zaman ve bütçe ayıran tüm insanlara en candan teşekkürlerimle…” diyor.

Bir ‘müzik kaseti’ hikayesi etrafında şekillenen ve izleyiciyi alışılmamış bir olay örgüsü içerisine çeken dinamik kurgusuyla Oregon, NuLook Production yapımcılığında sinemalarda.

HABER: MERVE ELÇİ

HABER: SELÇUK BULUT