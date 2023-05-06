İSTANBUL- Bir yarış simülasyonu video oyunundan uyarlanan ve İngiliz profesyonel yarış pilotu Jann Mardeborough’un gerçek hayat hikayesinden esinlenen Gran Turismo’nun ilk fragmanı yayınlandı.

Neill Blomkamp'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film Jann Mardeborough’un olağanüstü oyun yeteneklerini kullanarak profesyonel bir araba yarışçısı olma hayallerini gerçekleştirişini konu alıyor. Jann’in koltuktan kokpite etkileyici geçişini drone çekimleriyle destekleyerek dünyadaki tüm izleyicilere nefes kesici bir deneyim sunmaya hazırlanan filmin oyuncu kadrosunda David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner ve Djimon Hounsou gibi önemli isimler yer alıyor.

Playstatıon Studios’un video oyununa dayanan filmin senaryosunu Jason Hall ve Zach Baylin kaleme alıyor.

HABER: MERVE ELÇİ