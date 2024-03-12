Kainat Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kainat Hybrid Energy Stations Araç Sarj Hizmetleri Anonim Şirketi, 29 Şubat 2024 tarihinde EPDK tarafından verilen lisans ile ülke genelinde 49 yıl boyunca sarj ağı işletmeciliği yapma yetkisine sahip oldu. Bu lisans, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, EPDK'nın 29 Şubat 2024 tarihli ve 12464-2 sayılı kararıyla verildi.





Kainat Holding yetkilileri, "Bu lisansı almanın haklı gururunu yaşıyoruz," şeklinde bir açıklama yaptılar. Şirket, elektrikli araç kullanıcılarına daha geniş kapsamlı ve güvenilir bir şarj altyapısı sunmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla, şirket çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kainat Holding'in bu lisans ile hedefi, elektrikli araç kullanıcılarına daha geniş kapsamlı ve güvenilir bir şarj altyapısı sunmak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla, şirket çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Elektrikli araç sahipleri, Kainat Holding'in lisans aldığı sarj istasyonlarında kaliteli ve güvenilir bir hizmet alacaklar. Şirket, bu adımıyla sadece elektrikli araçların yaygınlaşmasına değil, aynı zamanda temiz enerji kullanımının artırılmasına da önemli bir katkı sağlamış olacak.

Kainat Holding'in sarj ağı işletme lisansı alması, elektrikli araç pazarının ve sürdürülebilir enerji kullanımının geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin bu alandaki faaliyetlerinin, Türkiye'nin temiz enerji hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.