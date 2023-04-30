KAHRAMANMARAŞ AA- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşayan kadınlara ekonomik ve psikolojik destek sağlamak amacıyla harekete geçen Hemdem Tea ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği yaptı.

Proje kapsamında oluşturulan çadır atölyede kadınların 09.00-16.00 saatlerinde üretim yapması, burada üretilen tişörtlerin İstanbul'da pazara sunulması, böylelikle hem depremin etkilerinden uzaklaştırılmaları hem de kendi gelirlerini elde etmeleri hedeflendi.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Hemdem'in kumaş ve teçhizatları finanse etmesiyle Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde bölgede açılan kurs, kadınlara hizmet vermeye başladı.

"15 kadın üretim yapıyor"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında meslek kursları sorumlusu Ayşe Deniz, AA muhabirine, belediyenin meslek kurslarını deprem sonrası kapattıklarını, atölyede hizmet vermeye başladıklarını ve süreç içerisinde Hemdem ile proje ortaklığı oluştuğunu söyledi.

Projede kadınların dikiş dikip tişört ürettiklerini anlatan Deniz, "Kadınların hem psikolojik hem de ekonomik olarak ayakta kalması için projeden bahsettiler. Biz de kadınlar söz konusu olunca, belediye olarak 'Tamam.' dedik. O şekilde bir proje ortaklığımız başladı. Bizim hem kurslarımızda olanlar hem de yeni kadınlar geldi. Şu an 15 kişi var. Tişört dikiyorlar. Buradan sonra satış için İstanbul'a gidecek." dedi.

Hemdem Tea yetkilisi Ferhan Geylan da depremden sonra istihdam sorunuyla karşı karşıya kalan Kahramanmaraş halkı için sürdürülebilir ve üretime dayalı bir çalışma yapmak istediklerini ifade etti.