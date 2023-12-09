Kent genelinde sabahın erken saatlerinde aralıklarla başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak ve bazı yerlerde etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'nde direksiyon eğitimi alan bazı sürücü adayları aşırı yağıştan dolayı eğitim konteynerlerine sığındı.

Bölgedeki okullarda kurslara katılan bazı öğrenciler ise mahsur kaldıkları yerlerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bazı vatandaşların araçlarının üzerine çıkarak yardım bekledikleri görüldü.

Bu arada, su birikintileri nedeniyle Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolunda ulaşımın kontrollü sağlandığı belirtildi.

Çağlayancerit'e son 24 saatte 143,9 kilogram yağış düştü

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte yaşanan sağanak yağıştan dolayı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklenildiğini ifade eden Ünlüer'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kahramanmaraş'ta uzun yıllar aralık ayı toplam yağış ortalaması metrekareye 130,6 kg iken Çağlayancerit ilçemize 24 saatte metrekareye 143,9 kg yağış düştü. Son 24 saatte Türkiye genelinde en çok yağış Çağlayancerit ilçemizde meydana geldi. Kahramanmaraş genelinde şiddetli yağış sonrası Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından tüm imkanlar seferber edilmiştir. İlimiz genelinde yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle istirham ediyorum."