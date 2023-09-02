Özel ve kamuya ait 1153 okulun bulunduğu kentte, 6 Şubat depremlerinde 19 okul yıkılırken 64'ü ise ağır hasar gördü.

Depremin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında kent genelindeki hasar alan tüm okul binalarında tadilat ve onarım çalışması gerçekleştirilirken hayırseverlerin girişimiyle de afetin izlerinin silinmesi amacıyla kentte yeni okullar yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 6 Şubat depremlerinde kentteki birçok okulun yıkıldığını çok sayıda binanın da zarar gördüğünü dile getirdi.

Kentte yeni okul binalarının yapılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Kahraman, yeni okul inşasına destek veren tüm hayırsever kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Hayırseverlerin girişimiyle Pazarcık'a 4, Dulkadiroğlu'na 2, Onikişubat ve Türkoğlu'na birer okul yapılacağını ifade eden Kahraman şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizin deprem sonrası gösterdikleri hassasiyeti dikkate almak üzere onların vefat eden yakınlarının anısına yaptırmak istedikleri okulları özellikle hayırseverlerimize her türlü cazip imkanları sunmak suretiyle hayata geçirmek istiyoruz. Bu kapsamda da bizim bu çağrımıza cevap veren hayırseverlerimiz geldiler bizimle protokol yaptılar. Bu okullarımızı en kısa sürede eğitim öğretime kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda hayırseverlerimiz Pazarcık'a 4, Dulkadiroğlu'na 2, Onikişubat ve Türkoğlu'na birer okul yapmak üzere protokol imzalamış durumdalar. Okullarımızın bir kısmının kaba inşaatı bitmek üzere, bir kısmının da temeli atıldı. İnşallah en kısa sürede hayırseverlerimizin okulları tamamlanmış olacak. Şu anda yeni haberdar olan hayırseverlerimiz de bizlere gelip müracaat etmekte, daha önceden ilimize okullar kazandıran hayırseverlerimize de gitmek suretiyle bu protokollerin sayısını artırmak istiyoruz."

Eğitime yapılan yatırımlarla hem ülkenin hem de ilin büyük kazançlar elde ettiğini dile getiren Kahraman, "Protokol kapsamında hayırseverlerin isimlerini protokole yazıyoruz. O okul ayakta olduğu müddetçe, okulun ismi yaptıran hayırseverin ismiyle veya talep ettiği ismiyle o okulumuzda yaşayacak." diye konuştu.

"Her şeyi devletimizden beklemek doğru değil"

Türkoğlu ilçesine 12 derslikli okul yaptıran Kahramanmaraşlı hayırsever iş insanı Mustafa Narlı da 6 Şubat depremlerinde daha önce eğitim gördüğü okulun yıkıldığını ifade etti.

Ailece okul yaptırma kararı aldıklarını belirten Narlı, "Her şeyi devletimizden beklemek doğru değil. Devletimiz bizler için çok şeyler yapıyor." diye konuştu.

AA