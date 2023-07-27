Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen "mücbir sebep hali"nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım 2023'e kadar süreceği ilan edildi.

Borçlu olanların, alacaklı idarelere 6 Şubat-30 Kasım 2023 döneminde ödemeleri gereken taksitlerinden birincisinin ödeme süresi mücbir sebep halinin sona erdiği ayda dolacak. Sonraki taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların aylık ödenmesi gereken taksitlerinin ise mücbir sebep halinin sona erdiği aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenebilmesi karara bağlandı.

AA