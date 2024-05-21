Haber: Bazid Beyoğlu

KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer: “Bu anlamlı günde, ülkemizin gençleriyle birlikte Duracak okulunda okuyan çocuklarımıza çizimler yaptık. Çizimlerin okula gelen miniklerin okuma motivasyonunu artırması, ayrıca çizimlere okulda okuyan öğrencilerin de katılmasının onlar için unutulmaz bir gün yarattığını biliyor, bu anlamlı günde duvarlara çizdiğimiz resimleri çocuklara hediye ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Ulu Önder’imiz Atatürk’ün düşünceleri ışığında, geleceğe umutla resim çizen ülkemizin gençleriyle kutlu olsun” dedi.