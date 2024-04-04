İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre TRT 1'de ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın büyük finali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yarın 20.20'de yayınlanacak finalin ardından, 23.15'te "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisi final bölümüyle ekrana gelecek.

Hz. Muhammed ile sahabelerinin hayatını ve yaşadığı dönemi ayetlerin izinde anlatan "Vahyin İzinde", yarın 21.00'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

Halid bin Velid'in Müslüman olma ve İslam ordusuna katılma sürecini anlatan "Tarihin Efsaneleri: Halid Bin Velid" belgeseli de, yarın 21.50 ve 22.40'ta TRT Belgesel'de izlenebilecek.

Yenikapı Mevlevihanesi'nde, Kadir Gecesi Özel" programı yapılacak

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, yarın 21.00'de, TRT Müzik'te "Kadir Gecesi Özel" programına konuk olacak. Yenikapı Mevlevihanesi'nden ekrana gelecek programda, tasavvuf müziğinin nadide eserleri, eşsiz ilahiler ve Kur'an tilavetine yer verilecek.

Mehmet Kemiksiz'in sunumuyla tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin yer alacağı "Enderun Nağmeler" programı, yarın 19.30'da TRT Avaz'da izlenebilecek. Türk ve İslam dünyasının temel konularını işleyen "Ramazanda Sözün Özü" programı da yarın 22.00'deTRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

"Hoş Geldin Ramazan" programının Kadir Gecesi özel bölümü, yarın 22.00'de TRT Türk ve TRT Radyo 1'de yayımlanacak. Kültürel farklara dikkati çeken eğlenceli mini animasyon "Dil Pare" de gün boyunca TRT Türk'te izlenebilecek.

"Şeva Qedre" (Kadir Gecesi Özel), Diyarbakır Ulu Camii'nden özel yayınla yarın 21.00'de TRT Kurdi ekranında olacak.

TRT Arabi'de gün boyu sürecek özel yayın

TRT Arabi'nin sevilen programı "Mahya Ramazan"ın "Kadir Gecesi Bin Aydan Hayırlıdır" başlıklı özel bölümü, yarın 23.00'te Sultanahmet Camii ve Ayasofya Meydanı'ndan canlı yayınlanacak. İslam alimi Dr. Abdul Raqeeb Abad ve sanatçı Faysal Labban'ın konuk olacağı programda Kabe, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan da canlı görüntüler ekrana yansıyacak.

"Asdaa Al-Qibab" (Kubbelerin Yankıları) programı, Eminönü Yeni Camii'nden yarın 19.40'ta yayınlanacak. Kadir Gecesi'nin önemi hakkında hazırlanan "Mufakkirah Ramazan" (Ramazan Günlükleri) programı da gün boyunca TRT Arabi'de izlenebilecek.

Çocuklar için Kadir Gecesi'ne özel çizgi filmler

TRT Diyanet Çocuk kanalının Kadir Gecesi dolayısıyla yayınlanacağı çizgi filmler "Manidar", "Hak Hak Ramazan Özel", "Cümbür Cemaat (Kamptayız) Ramazan Özel", yarın gün boyunca minik izleyicilerle buluşacak.

TRT Radyolarında da günün anlam ve önemine özel içerikler, konukların katılımıyla dinleyicilerle buluşacak.