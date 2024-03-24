Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe Opet ile yarın finalde karşı karşıya gelecek.

Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek final karşılaşması Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz,Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Busa, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Ogbogu, Selin Çalışkan, Derya Cebacioğlu)

Galatasaray'ın Antalya kampı yarın başlayacak Galatasaray'ın Antalya kampı yarın başlayacak

Setler: 25-18, 25-23, 22-25, 24-26, 15-12

Süre: 134 dakika (25, 27, 32, 31, 19)

Kaynak: AA