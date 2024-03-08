Türkiye’de ilklerin kulübü olan Beşiktaş JK, kadınların sporla ilgili düşüncelerini, önerilerini, anılarını, hislerini geleceğe taşımak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Kadın taraftarlar için “Her Şey Değişir Bir Sözünle!” sloganıyla hergunumsun.org platformunu kuran Beşiktaş JK, projenin başlama vuruşunu aralarında Beşiktaşlı kadın sanatçıların, akademisyenlerin, hukukçuların, sporcuların, taraftarların olduğu 11 kişilik kadın takımıyla Tüpraş Stadyumu’nda yaptı. Beşiktaşlı kadınların tüm kadınlarımıza armağan ettiği özel bestelenen marşımız #hergunumsun de ilk kez duyuldu.

Beşiktaş JK, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınları samimiyetle önemsediğini bir kez daha gösterdi. Kadınların sporla ilgili mesajlarını geleceğe taşımak ve bu sayede önemli bir arşiv oluşturmayı amaçlayan Beşiktaş JK, hergunumsun.org platformunu kurdu.

“Her Şey Değişir Bir Sözünle!” sloganıyla hayata geçen projenin lansmanı, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğe Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş JK 2’nci Başkanı Hüseyin Yücel, Beşiktaş JK’nın başta kadın yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Işıl Zeybek ve Av. Altın Mimir olmak üzere yöneticileri, Beşiktaşlı kadın kongre üyeleri, kadın sporcular ve sanatçılar katıldı.

Projenin kadınlarımıza anlatımını, aralarında Beşiktaşlı sanatçıların, akademisyenlerin, hukukçuların, sporcuların, taraftarların olduğu 11 kişilik kadın takımımız gerçekleştirdi. Tek tek sahneye çıkan kadınlar, kendi alanlarıyla ilgili öncü olarak motive edici ve destekleyici kısa konuşmalar yaptı ve geleceğe sözü olan konuklarımız sözlerini platforma yazdı.

Başkan Hasan Arat: Kadın bulunmayan yönetim kurulu olmamalı

Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat, projenin tanıtıldığı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı etkinlikte şunları söyledi: “Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan; Altın Mimir’e, Prof. Dr. Işıl Zeybek’e ve Hüseyin Yücel’e teşekkür ediyorum. Uzun bir çalışmanın sonucunda bugün buradayız. Mart ayı Beşiktaş için yoğun geçiyor. Dünyanın en güzel stadında yeni yönetimimiz ve kadınların gücüyle bugünü yaşamak bizim için büyük bir onur. Kadınlar Günü kutlu olsun.

Bugün burada geleceği emanet edeceğimiz pırıl pırıl genç kızlarımız burada. Kadın sporcularımız bizim için her zaman çok kıymetli olmuştur. Kadın basketbol branşını açan ilk kulüp Beşiktaş’tır. Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Nur Tatar, Beşiktaş ailesine katıldı. Beşiktaş, Nur Tatar’la gurur duyuyor, ileride Nur Tatar’ın yetiştireceği sporcularla da gurur duyacak. Güreşçimiz Nesrin Baş Dünya şampiyonu oldu. Boksta kadın sporcular yetiştireceğiz. Kadın futbolunda yapılanmaya gittik, ciddi yatırımlar yapıyoruz. Kadın voleybolda güçlü olmak zorundayız. Tekerlekli sandalye basketbolda olimpiyatlarda yer alacak sporcularımız olsun istiyoruz.

Kadın bulunmayan yönetim kurulu olmamalı. Bunu tüzüğümüze işlemeliyiz. Yönetim kurulumuzdaki iki kadının çalışkanlığı ve azmi inanılmaz. Avrupa’daki organizasyonlarda kadın üye kotası var. Aynı şekilde ülkemizde de bu uygulama olmalı. Sizler Atatürk’ün evlatlarısınız. Bu ülke size emanet. Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Beşiktaş JK’dan kadınlara: #hergunumsun

Etkinlikte Beşiktaş JK’nın kadın haklarına önem verdiği, cinsiyet ve fırsat eşitliğini savunduğu, kadınların spor dünyasında daha çok yer alması gerektiğini düşündüğü vurgulandı. Kadınların düşüncelerine bir gün değil her gün kulak vermek gerektiğini düşünerek platformun adının hergunumsun.org olarak belirlediği belirtildi. Beşiktaş JK yöneticileri “Her Şey Değişir Bir Sözünle” sloganıyla söyleyecek sözü olan tüm kadınları bu platforma davet etti. Etkinliğe kadınların sesi olma ve geleceklerine ışık tutma misyonuyla bysound; özgürce ve tadında yaşayabilmeleri için ise BAU Gastronomi destek verdi. Kadınların mesajlarını dijitalin yanı sıra Tüpraş Stadyumu Beşiktaş JK Müzesi girişindeki defter aracılığıyla fiziksel olarak da aktarabilecekleri öğrenildi.

Beşiktaş JK’dan Kadınlar Günü 11’i

1. Prof. Dr. Işıl Zeybek (Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi - Akademisyen)

2. Altın Mimir (Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi - Avukat)

3. Prof. Dr. Ilmay Bilge (Çocuk Nefrolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı)

4. Gülşen (Sanatçı)

5. Özlem Posbaşoğlu (İş insanı)

6. Ömür Gedik (Gazeteci)

7. Ece Tekmen (Beşiktaş A Kadın Futbol Takımı Oyuncusu)

8. Zülal Gök (Beşiktaş’ın ilk kadın çalışanı)

9. Esra Aybüke Ak (Uçak mühendisi ve pilot)

10. Zeynep Keskin (Yaşam ve Spor Koçu)

11. Fatma Tellioğlu (Taraftar)

Gülşen’den taraftara çağrı: Bu ailenin bir parçası olun

Beşiktaşlı Gülşen, hergunumsun.org platformunun lansmanına katıldı, şunları söyledi: “Ben, bir sanatçı olarak, müziğin insanları nasıl birleştirdiğine, onlara ilham verdiğine ve hayatlarını nasıl değiştirebildiğine şahit oldum. "hergunumsun.org" projesiyle, sporun da aynı güce sahip olduğunu ve kadınların bu alanda seslerini yükseltmeleri gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün öncülük ettiği bu değerli projede, kadınların spor dünyasındaki hikayelerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmalarını sağlamak amacıyla bir araya geliyoruz. Bu platform, sadece sporla sınırlı kalmayıp, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde geniş bir perspektif sunuyor. ‘Her şey değişir bir sözünle’ sloganını benimsemişken, ben de şu sözü eklemek istiyorum: ‘Sanat ve spor, sınırları aşan dillerdir.’ Bu cümle, hem sanatın hem de sporun, bizi birbirimize bağlayan ve toplumsal cinsiyet, ırk veya sosyal statü gibi sınırları aşan evrensel diller olduğunu ifade ediyor. Hep birlikte hem sanatın hem de sporun gücünü kullanarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine doğru büyük adımlar atabiliriz. Bu yolda, her birinizin desteğine ve katılımına ihtiyacımız var. ‘hergunumsun.org’ ailesine katılarak, bu değişim hareketinin bir parçası olun.”