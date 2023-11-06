İstanbul

Türk temsilcileri, son 12 sezonda 8 kez şampiyonluğa ulaşarak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne adeta damgasını vurdu.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, ilk kez kupayı müzesine götürürken, 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.

2013 yılında yeniden İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, şampiyon olarak kupayı ikinci kez kaldırmayı başardı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, finalde Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de son buldu.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise şampiyonluk kupasının sahibi Eczacıbaşı VitrA oldu ve Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

İtalya'nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dörtlü Final'de de kupayı müzesine götürdü.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. 2021'de İtalya temsilcisi Imoco Volley'in kazandığı kupayı son iki sezonda ise (2022, 2023) VakıfBank rakiplerine kaptırmadı.

63 sezonda 26 takım şampiyonluk yaşadı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 63 sezonda 26 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupanın sahibi oldu.

En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

Öte yandan kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci sırada bulunurken, Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de üçer şampiyonluk elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle: