Çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren ay-yıldızlılar, Kolombiya ve Fransa'dan gelen 9 boksörle üçlü kamp yapıyor.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, Fransa ve Kolombiya'nın olimpik sıklet boksörlerinin kampa geldiğini söyledi.

Eksik ve ihtiyaçlara göre diğer ülkeleri de kampa çağıracaklarını belirten Yiğit, "Eksikliklerimizi burada tamamlayıp gitmek istiyoruz. Fransa ve Kolombiya iyi takımlar. Burada eldiven giymemiz bizim için de onlar için de verimli geçiyor. En iyi şekilde hazırlanıp olimpiyata eksiksiz gitmeyi planlıyoruz." dedi.

Yiğit, Kolombiya'nın Türk Milli Takımı'nı ülkelerine davet ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizi çok davet ettiler, ben istemedim. Olimpiyata Kastamonu'da hazırlanmak istedim. 'Siz gelin' dedik. Onlar da geldiler. İkili, üçlü, dörtlü kamplarla vaktimizi değerlendirmek istiyorum. Sporcularımın kilosunu olimpiyata göre ayarladığım için herhangi bir turnuvaya ya da şampiyonaya gidip erkenden kilo vermelerini istemiyorum. Bütün planımızı olimpiyata göre yaptığımız için bu tür kampları tercih ediyorum."

Yiğit, üçlü kampın 30 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.