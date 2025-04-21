Ligde çıktığı 30 maçın 22'sini kazanan Fenerbahçe, 8 karşılaşmada ise puan kaybı yaşadı. 6 müsabakadan beraberlikle ayrılan Jose Mourinho'nun ekibi, 2 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Kadıköy'de çıktığı 15 karşılaşmanın 12'sini kazanan Fenerbahçe, 3 maçta ise 7 puan bıraktı. Altıncı haftada derbide Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray mücadelesinin ardından iç sahada üst üste 9 galibiyet alan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Reeder Samsunspor'la sahasında 0-0 berabere kaldı.

Dün oynanan maçta, Bellona Kayserispor karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, 90+4. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sezon taraftarı önündeki maçlarda 7 puan kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü, evindeki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Derbi kazanamadı

Şampiyonluk hedefiyle yola çıktığı sezonda bitime 6 hafta kala liderin 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, derbi maçlarda aldığı skorlarla da taraftarlarını üzdü.

Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 15. haftada ise Beşiktaş deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

Zirve yarışındaki rakibi Galatasaray'a 25. haftada konuk olan Mourinho'nun ekibi, bu maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı.

Ligdeki 3 derbiden 1 puan çıkaran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da derbi yenilgisiyle elendi. Sahasında Galatasaray'a 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, kupaya çeyrek finalde veda etti.

Son dakikalarda yaşanan kayıp 6 puan

Bellona Kayserispor karşısında 90+4. dakikada yediği golle 2 puan kaybeden Fenerbahçe, bu sezon 3 maçta karşılaşmaların sonunu getiremedi.

Ligin 2. haftasında Göztepe deplasmanında 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırdı.

Ligin ilk yarısında Samsunspor deplasmanından 2-2'lik skorla dönen Mourinho'nun ekibi, bu maçta da 88. dakikada gol yemişti.

Bu sezon berabere kaldığı 3 maçta golleri son bölümde yiyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 6 puan kaybetti.