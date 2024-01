En sık görülen mide-bağırsak şikayeti olan kabızlığa birçok kişi çözüm arıyor. Kronik kabızlığın en sık nedeni olan; lifli gıdadan fakir beslenmek ve yetersiz su alımı olduğunu bilmekteyiz. Fakat bazı durumlarda yüksek lifli gıda tüketimini ve su içimini arttırsak bile kabızlık devam edebilmektedir. Mikro besin eksiklikleri sindirim sisteminin düzgün işleyişini etkileyerek kabızlığa neden olabilir.

Mikro Besinler Nelerdir?

Mikro besinler ideal olarak diyetten elde edilen vitamin ve minerallerdir. Mikro besinler aslında vücudumuzun tükettiği şeylerdir; Vücuttaki her biyokimyasal süreç, hücresel büyümeyi ve onarımı, enerji üretimini ve metabolizmayı, bağışıklık fonksiyonunu ve daha fazlasını etkileyen mikro besinleri kullanır. Bu nedenle mikro besin dengesizlikleri kronik yorgunluğa, kronik ağrıya, kısırlığa , kalp-damar hastalıklarına, metabolik hastalıklara, sindirim bozukluklarına ve daha fazlasına yol açabilir. Mikro besinler yağda çözünen vitaminler, suda çözünen vitaminler, makromineraller ve eser mineraller olarak ayrılabilir. En sık görülen mikro besin eksiklikleri nasıl kabızlığa yol açmaktadır.;

D vitamini eksikliği

Aşırı D vitamini kabızlığa neden olabilirken, düşük D vitamini de kabızlığa neden olabilir. D vitamini mide hareketliliğine veya gastrointestinal sistemdeki kasların hareketine yardımcı olabilir. Bu nedenle eksiklikler GI'deki hareketin yavaşlamasına yol açarak kabızlığa neden olabilir.

Tiamin/B1 Eksikliği

Tiamin veya B1 vitamini hücresel büyüme ve gelişme için gereklidir. Bu vitamin tam tahıllarda, kuruyemişlerde, tohumlarda, domuz eti ve baklagillerde bulunur. Tiamin eksiklikleri ABD'de nadir kabul edilir, ancak ara sıra meydana gelir. B1 eksikliği durumunda , pankreastaki hücreler salgıladıkları sindirim enzimlerinin miktarını büyük ölçüde azaltır, bu da sindirim sistemini yavaşlatabilir ve kabızlığa yol açabilir.

Potasyum Eksikliği

Potasyum, hücresel akışkanlık ve kimyasal sinyalleşmede önemli bir rol oynadığı için vücuttaki her hücre tarafından kullanılan bir mineraldir. Potasyum eksikliği mide-bağırsak kanalındaki hareketliliğin yavaşlamasına ve ciddi vakalarda tamamen durmasına neden olabilir.

Magnezyum Eksikliği

Magnezyum vücutta 300'den fazla reaksiyonda kullanılıyor ve bu da onu bol miktarda bulunan bir mineral haline getiriyor. Magnezyum kabızlığın tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak 3.000'den fazla Japon kadın üzerinde yapılan bir araştırma , düşük magnezyum durumu ile daha yüksek kabızlık prevalansı arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Magnezyum , suyun dışkıya çekilmesine yardımcı olur, yumuşatır ve aynı zamanda gastrointestinal sistemdeki kasılmaları uyararak dışkının hareket etmesine neden olur.

C vitamini eksikliği

C vitamini eksikliği, bağırsak zarının düzgün çalışması için gerekli olan kolajen üretimini azaltarak kabızlığa neden olabilir. C vitamini ayrıca dışkıdaki su içeriğini artırarak doğal bir müshil görevi görür. C vitamini kaynakları arasında turunçgiller, meyveler, kivi, biber ve brokoli bulunur.

Kabızlık İçin Beslenme

Akdeniz Diyeti, mikro besin eksikliklerini önlemek ve kabızlığı gidermek için harika bir beslenme yolu olabilir. Akdeniz Diyeti tam gıdalar, işlenmemiş tahıllar ve sağlıklı yağlardan oluşur. Tipik olarak taze meyve ve sebzeler, baklagiller, otlar, kuruyemişler, tohumlar, zeytinyağı ve yağlı balıklar dahil olmak üzere bir dizi mikro besin içeren gıdaları içerir. Bu şekilde tüketilen yiyeceklerin besin değeri daha yoğun olduğu için, diyeti uygulayanların yerel ve mevsimsel olarak yemek yemeleri teşvik edilir. Akdeniz Diyeti aynı zamanda dışkıyı toplu hale getirmeye ve kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilecek lifli gıdalar açısından da zengindir.