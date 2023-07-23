Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dış politikada atılan adımlar, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele gibi konularla yarın toplanıyor.

Uzun süredir diplomasi trafiği yoğunluğu yaşayan Erdoğan önce Litvanya’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi katıldı. Daha sonrasında Ardından Körfez turuna çıktı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

3 ülke ile savunmadan enerjiye farklı alanlarda 18 anlaşmaya imza atan Erdoğan’nın gerçekleştirdiği görüşmeleri Kabine toplantısında değerlendirmesi bekleniyor.

Kabinede konuşulacak konular arasında Tahıl Koridoru Anlaşması da olacak. Geçtiğimiz günler de Rusya’nın anlaşma ile ilgili yapmış olduğu adımlar ve Türkiye’nin anlaşma için yapacağı girişimler Kabine toplantısında gündeme gelecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

HABER: MERVE ELÇİ