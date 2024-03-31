Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı.

Bakan Yumaklı, sabah saatlerinde Çankaya'daki Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'ne geldi.

Yumaklı, oyunu "3259" numaralı sandığa attı.

Oy kullanmasının ardından açıklamada bulunan Yumaklı, seçimlerin ülkede demokrasi bayramı olduğunu söyledi.

Yumaklı, milletin her dönem çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıttığına dikkati çekerek, "Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içinde bir seçim geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Seçimde görev yapanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sonuçların ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Sonuçların vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyor, Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına inanıyorum"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Gazi Anadolu Lisesi'ndeki "4135" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle selamlaşan Bakan Göktaş, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.

Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Göktaş, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, bugünü demokrasinin bayramı olarak nitelendirdi.

Her vatandaş gibi kendisinin de oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Göktaş, "Sonuçların vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyor, Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına inanıyorum." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz"

Bakan Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağı Çankaya İlkokulu'na geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan ve bir süre sohbet eden Yerlikaya, "1151" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa zarfı önce Hatice Nur Yerlikaya, ardından Bakan Yerlikaya attı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Artık sözün de kararın da millette olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz. Tüm seçimin yönetimi, nihai kararlar Yüksek Seçim Kurulunun, il ve ilçe seçim kurullarının. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak seçim sonrasında oy sayımlarının huzur ve güvenli ortamda tecelli etmesi için çalışıyoruz. Temennimiz, duamız her zaman olduğu gibi demokrasi bayramının en güzel şekilde neticelenmesi ve bu işin tamama ermesi."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Seçimler inşallah memleketimiz için hayırlı, uğurlu olsun"

Bakan Uraloğlu, eşi Ruveyda, kızları Zeynep ve Gülnisa Uraloğlu ile Çankaya'daki Cebesoy İlkokulu'na geldi.

Uraloğlu, oyunu 4567 numaralı sandığa atarken "Vatandaş olarak irademizi sandığa yansıtıyoruz. Seçimler inşallah memleketimiz için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bakan Uraloğlu, oylama sonrası da şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun bir süreç sonucunda mahalli seçimleri yapıyoruz. Belediye başkanlarımız için oylarımızı kullanıyoruz. Bir yıl içinde ikinci seçim oldu. Memleketimiz için inşallah hayırlı olsun. Bizlere en iyi hizmet edecek insanları Allah nasip etsin. Sükunet içinde geçmesini temenni ediyoruz ki öyle oluyor zaten."

Uraloğlu, okuldan ayrılmadan önce vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Birinci temennim, yerel yönetimler seçiminde, eğitimi, okulu, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi en çok önceleyen her kim varsa onların seçilmesini arzu ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için Gölbaşı Hacılar İlkokuluna geldi.

Oyunu kullanmak üzere eşiyle "1138" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Tekin, sandık görevlileriyle selamlaşmasının ardından gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi. Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Tekin, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı.

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, seçimlerin demokratik ülkelerde siyasal istikrar açısından bir bayram niteliğinde olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının yerel yönetimlerle en yoğun çalışan bakanlık olduğunu aktaran Tekin, "Benim birinci temennim, yerel yönetimler seçiminde, eğitimi, okulu, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi en çok önceleyen her kim varsa onların seçilmesini arzu ediyorum." dedi.

Demokratik olgunlukla yürüyen bir kampanya sürecinin yaşandığını söyleyen Tekin, "İnşallah bugün de güvenlikte herhangi bir sorun yaşanmadan, güzel, sağlıklı bir seçim süreci yaşanır, temennim bu. 5 yıl boyunca ilimizi, ilçemizi yönetecek belediye başkanlarımızı, yerel yöneticilerimizi seçiyoruz. Vatanımız için milletimiz için, insanlarımız için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Günü sakin bir şekilde, herhangi bir vukuat yaşamaksızın tamamlama dileğinde bulunan Tekin, çocukların seçim günlerini bir kültür, bir demokrasi bayramı olarak görmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Merkezi hükümetle birlikte ilçelerde, illerde, büyük şehirlerde büyük bir kalkınma döneminin başlamasını ümit ediyoruz"

Ömer Bolat, eşi Suna Bolat geldiği Koza İlkokulu'nda kayıtlı olduğu 1073 numaralı sandıkta oy kullandı. Bolat, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Bolat, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tüm ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi yönetecek başkanlar ve belediye meclis üyelerinin halkımızın aziz oylarıyla seçileceği bir seçim gerçekleştiriliyor.'' dedi.

3-4 ayı bulan aday adaylıkları, kampanyalarla dolu zorlu süreçten sonra bugünün artık milli iradenin tecelli edeceği bir gün olduğunu belirten Bolat, "Cumhur İttifakı olarak büyükşehir belediye başkan adaylarımızın, ilçe belediye başkan adaylarımızın, il belediye başkan adaylarımızın kazanacağı ve ülkemiz için yeniden hızlı bir çalışma, proje, yenileme, modernleşme, kentsel dönüşüm ve depremlere hazırlığın gerçekleştirileceği bir sürecin başlamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Çok çalıştıklarını ve takdirin yüce millete ait olduğunu vurgulayan Bolat, "İnşallah sonuç da memleketimiz, milletimiz için hayırlı olur. Merkezi hükümetle birlikte ilçelerde, illerde, büyük şehirlerde büyük bir kalkınma, yenileşme, modernleşme ve çevre ve şehirciliğin en ileri düzeyde olacağı bir dönemin başlamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Ümit ediyorum ki yüksek bir katılımla yine Türk demokrasisi gücünü bütün dünyaya göstermiş olacak"

Bakan Kacır, öğle saatlerinde İstanbul'daki İBB Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'na eşi ve çocuklarıyla geldi.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kacır, seçimlerin, demokrasinin bayram günü ve milli iradenin nihai tecelli adresi oluğunu belirtti.

Milletin yüksek katılımla iradesine sahip çıkacağını ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Bugün 30'u büyükşehir olmak üzere 81 ilimizin tümünde, 922 ilçemizde ve 398 beldemizde, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin seçimleri için oyumuzu kullanmış olduk. Aynı zamanda mahallelerimizde ve köylerimizde muhtarlık seçimleri var. Milletimiz, demokratik hakkını en etkin şekilde kullanacak. Önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve mahallelerimizi yönetecek muhtarlarımızı seçmiş olacağız. Ümit ediyorum ki çok yüksek bir katılımla yine Türk demokrasisi gücünü bütün dünyaya göstermiş olacak. Her bir seçim, Türk demokrasisinin güçlenmesine, olgunlaşmasına yeni katkılar sunuyor. Kampanya döneminde her şey söylendi. Artık son söz milletin."

Seçim sonrası döneme değinen Kacır, Türkiye Yüzyılı için çok kapsamlı plan ve programlar yapıldığını dile getirdi.

Bu dönemin, Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini vurgulayan Kacır, "Bu seçimlerle birlikte hem hükümet hem de tüm belediyelerimizle el ele vereceğiz. Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi aydınlık bir geleceğe taşımak için hep birlikte çok daha fazla gayret göstereceğiz. Türk milleti her şeyin en güzeline layıktır. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde de bizler milletimizin geleceği için nice güzel işlere hep birlikte imza atacağız." dedi.

Bakan Özhaseki: "İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, oy kullanmak için eşi Neşe Özhaseki ile Talas ilçesindeki Final Okulları'na geldi.

1356 numaralı sandığa kayıtlı Özhaseki, sandık görevlileriyle selamlaşarak kolaylıklar diledi.

Zarf ve pusulalarını alan Özhaseki, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidarları döneminde her seçimin çok yüksek katılımla ve huzur içerisinde geçtiğini söyledi.

Seçimlerin en önemli tarafının demokratik olgunluk olduğunu vurgulayan Özhaseki, "İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde. Bugün şöyle düşünürler, yarın daha farklı şekilde tercihlerde bulunabilirler. Bunlar hep saygıyla karşılanması gereken işler veya insanların özelindeki yaşamı kendini ilgilendirir. Önemli olan gelip bu iradelerini sandığa yansıtmaları, bu da haliyle Türkiye'deki gelinen demokratik olgunluğu gösterir ki en önemlisi bu." dedi.

Özhaseki, yerel seçimlerin farklı bir anlam taşıdığını, herkesin geleceğini inşa etmesini düşündüğü insanları seçtiğini, yaşadığı şehirde, bulunduğu ilçede kim kendisini idare etmesini istiyorsa şehrine, bölgesine kim daha iyi hizmet eder diye düşünüyorsa onu tercih ettiğini dile getirdi.

Şehirlerin geleceğinin oradaki yerel yöneticinin ufuklarıyla doğru orantılı olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Çok şükür ben de yıllarca hizmet ettim, şimdi de arkadaşlarımız hizmet ediyorlar, bir çizgi üzerinde, hizmet ağırlıklı... Şehrimizi büyüten, insanımızın refahını artıran, günlük yaşamını kolaylaştıran her türlü tedbirleri alarak şimdiye kadar hamdolsun geldik. Şaibesiz, gürültüsüz, kavgasız, dedikodusuz bir ortamda geldik. Kayseri zaten kavgayı da sevmez, gürültüyü de sevmez. Hep barıştan yana, huzurdan yana, hizmetten yana oyunu kullanmıştır. Hamdolsun bugüne kadar böyle gördük. Seçimlerin sonucu hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olsun."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Seçimin şeffaflığıyla ilgili, güvenliğiyle ilgili herhangi bir endişe Türkiye'de yoktur"

Amasra Kaleşah Ortaokulu'ndaki 1009 numaralı sandıkta oy veren Tunç, gazetecilere, seçimlerin demokrasinin bayram günleri olduğunu belirterek, sonuçların ülke için hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde 61 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiğini aktaran Tunç, başından bu yana güzel ve huzurlu seçim sürecinin geçtiğini anlattı.

Bakan Tunç, seçimin, tüm siyasi partiler ve adaylar için hayırlı olmasını temenni ederek, "Büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkan adaylarımız, muhtar adaylarımız, ihtiyar heyeti, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylarımız günlerce seçim kampanyası geçirdiler. Her biri seçilmek için gayret gösterdiler ve bugün de sandık milletimizin önüne konuldu. Milletimiz tercihini yapacak, milletimizin tercihinin hepimizin başının üstünde yeri var. Demokrasinin gereği bu." diye konuştu.

Türkiye'de dünyaya örnek gösterilecek seçimlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Tunç, seçimlerin yargı gözetimi ve denetimi altında, siyasi partilerin katılımıyla gerçekleştiğini, her sandık kurulunda siyasi partilerin temsilcileri ve müşahitlerinin bulunduğunu anımsattı.

"Dolayısıyla şeffaf, yargı gözetim ve denetimi içerisinde gerçekleşen seçimlerimiz, dünyaya örnek seçimlerdir." diyen Tunç, gerek seçim öncesi ve güvenliğiyle ilgili tedbirlerin her zaman olduğu gibi had safhada tutulduğunu, herkesin üzerine düşeni layıkıyla yapmanın gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

"Türk insanı ülkesine sahip çıkar, demokrasiye sahip çıkar"

Tunç, seçimin şeffaflığı ve güvenliğiyle ilgili hiçbir endişenin bulunmadığını yineleyerek, şöyle devam etti:

"Bağımsız yargı mensuplarımız huzurunda sayım döküm işlemleri gerçekleştirilir ve bunlara tüm siyasi partilerin temsilcileri de katılır. Zaten öncesinde seçmen listeleri YSK internet sitesinde şeffaf şekilde yayımlanmıştır. Herkes komşusunun nerede oy kullanacağını bile bilmektedir. Orada kendi sandığında kimlerle oy kullanacağını şeffaf şekilde görmektedir. Seçim sonrasında da o tutanaklar, birleştirme tutanakları şeffaf şekilde yine YSK sitesinde bütün ülke sathına, insanının bilgisine sunulmaktadır ve ıslak imzalı tutanaklar da bütün siyasi partilerin temsilcilerine verilmektedir.

Dolayısıyla seçimin şeffaflığıyla, güvenliğiyle ilgili herhangi bir endişe Türkiye'de yoktur. Hatta dünyaya en örnek gösterilebilecek seçimler Türkiye'nin seçimleridir ve en yüksek katılımlı olarak gerçekleşiyor. Yüzde 85'in üzerinde katılımla gerçekleşti bugüne kadar. Bugün de böyle olacağına inanıyoruz, dünyada da bu derece yüksek katılımla seçimlere katılımın olduğunu göremiyoruz."

Bakan Tunç, "Türkiye dünyaya örnek bir demokrasidir. Dolayısıyla Türk insanı ülkesine, demokrasiye sahip çıkar, millet milli iradeye sahip çıkar. Bugün de bunun en güzel örneğini görmekteyiz." dedi.

Seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Tunç, sandık kurulu üyelerine, müşahitlere, yargı teşkilatına, seçim kurulu hakimlerine, il, ilçe seçim kurulu hakimlerine, seçim kurulu müdürlerine, seçim kurulundaki memurlara, siyasi partilerin temsilcilerine, sandık kurulu üyelerine başarılar ve kolaylıklar diledi.

Işıkhan, oyunu Ankara'da kullandı: Yerel yöneticilerimizle bir çok projeye imza atacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Gelecek yüzyılda da yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın hem de iş gücünün artırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız inşallah." dedi.

Bakan Işıkhan, eşi Semire Işıkhan ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağı İzciler Ortaokulu'na geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan ve bir süre sohbet eden Işıkhan, "2269" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa zarfı eşi ile atan Işıkhan, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi gelecek yüzyıla hazırlayacak yerel yöneticilerimizi belirlemek amacıyla oyumuzu kullandık. Bu seçim sonuçları gelecekte projelerle ve hizmetlerle yerel yöneticilerimizin başarısıyla birlikte inşallah belli bir noktaya gelecek. Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gelecek yüzyılda da yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın hem de iş gücünün artırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız inşallah. Seçimler gördüğünüz gibi demokrasi şenliğinde geçiyor."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyunu İstanbul'da kullandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk yerel seçimlerinde vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyumuzu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca: Yönetimlerde halkın iradesi esastır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Bakan Koca, eşi Hale ve oğlu Abdülaziz Emir ile oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Burada bir süre sıra bekleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Koca, ailesiyle 3305 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bakan Koca, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzun, tüm şehirlerimizin yerel yönetimler için yapacağı tercihin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokratik bir hak olarak oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy kullanmak şehirlerimiz için bir sorumluluğumuz. Yönetimde özellikle halkın iradesi esastır. Demokraside, seçen seçilenden üstündür. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum."