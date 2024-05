24 Haziran Pazartesi günü başlayacak yaz spor okulu, birçok branşta hizmet verecek. Spora yeni başlayan ya da spor hayatını düzene oturtmak isteyenler Joy of Athletics Yaz Spor Okulu’nda bir araya gelecek. Jimnastikten yüzmeye, voleyboldan basketbola, dramadan İngilizce’ye, sürdürülebilir geliştirici oyunlardan sup ve plaj voleyboluna kadar birçok sporu içinde barındıran Joy of Athletics Yaz Spor Okulu, 24 Haziran Pazartesi günü ilk dönemiyle hayata geçecek. Zigana Beach’te düzenlenecek yaz spor okuluyla çocuklar ve gençler; hayattaki istikrarı, eğlenceyi, güzel duygular edinmeyi, yeni becerileri öğrenmeyi, sağlıklı yaşamayı, aidiyet duygusunu, disiplini, destek alabilmeyi spor vasıtasıyla öğrenecek. 4-14 yaş grubuna hizmet verecek yaz spor okulu, hem spor branşlarını tecrübe ettirecek hem de eğlenceyi içinde barındıracak.

Sporla sağlıklı yaşamın sunulacağı yaz spor okulunda ilk dönem 24 Haziran-5 Temmuz, 2’nci dönem 8 Temmuz – 19 Temmuz, 3’üncü dönem 22 Temmuz – 2 Ağustos, 4’üncü dönem 5 Ağustos – 16 Ağustos, 5’inci dönem 19 Ağustos – 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

BAHAR SAYGILI: ALANINDA DENEYİMLİ İSİMLERDEN OLUŞAN BİR EKİBİZ

Joy of Athletics kurucusu Bahar Saygılı, yaz spor okulunu Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın anısına düzenleyeceklerini dile getirdi. Ulusal ve uluslararası arenada da madalyaları bulunan eski milli sporcu Bahar Saygılı, “Yaz okulumuz hem günlük hem de sezonluk olarak giriş şeklinde olacak. 4-14 yaş arası çocukları ağırlayacağız. Sağlıklı yaşam atölyesi, drama, yüzme, jimnastik, basketbol, voleybol ve İngilizce eğitimler vereceğiz. Eski sporcular ve spor bilimlerinden mezun alanında deneyimli öğretmenlerimizle yaz spor okulumuz öğrencilere hizmet edecek. Aslında İstanbul’da faaliyet gösteren bir şirketiz. 3-4 yıldır bu alanda birçok etkinliğe imza attık. Spor danışmanlığı alanında da faaliyet gösteriyoruz. Bu sene ilk kez Çeşme’de çocuklarla buluşacağız. Bu anlamda da merhum Mehmet Ali Yılmaz’ın sahibi olduğu Zigana Resort’te yaz spor okulumuzu hayata geçireceğiz. Mehmet Ali Yılmaz anısına da böyle bir işin içinde olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.